На новые выплаты бюджетникам из-за коронавируса направят 5 млрд рублей

Участвующие в борьбе с коронавирусом работники бюджетных организаций получат новые стимулирующие выплаты, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

«Речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН», — говорится в пояснительной информации к документу.

Сотрудники данных организаций и ведомств наряду с медиками задействованы в борьбе с инфекцией. Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода. Для этих целей из федерального бюджета выделено порядка 5 миллардов рублей.