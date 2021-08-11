На новой набережной «Тагильская лагуна — 2» посадят больше тысячи кустарников и деревьев

Тагилдорстрой ищет подрядчика, который посадит на новой набережной «Тагильская лагуна — 2» больше тысячи кустарников и деревьев. Компания готова потратить на озеленение почти 1,4 млн рублей. Документ о поиске подрядчика опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, на набережной посадят 20 саженцев клёна, 7 яблонь, 4 ели, 3 туи, 15 дубов, 6 сосен, 12 рябин, 2 ели, 14 штук ирги, 6 — барбариса, 7 — боярышника, 36 — спиреи, 29 кустарников дёрена, 88 кустарников-саженцев и 2640 штук кизильника. Заявки на торги принимаются до 18 августа 2021 года включительно.

Напомним, как рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, работы на «Тагильской лагуне — 2» идут согласно срокам и к ноябрю 2021 года набережная будет готова к открытию.