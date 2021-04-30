Чиновники не могут выбрать скульптуры для набережной «Тагильская лагуна — 2»

Сегодня, 30 апреля, во Дворце детского и юношеского творчества прошло совещание по набережной «Тагильская лагуна — 2», которую собираются реконструировать к ноябрю 2021 года. Во время обсуждения чиновники и подрядчик никак не могли выбрать скульптуры и другие арт-объекты для установки на набережной.

«Меня на сегодняшний день больше всего волнуют малые архитектурные формы и что они будут из себя представлять. Ну и самое главное — это наш кальмар небезызвестный, давайте разбираться, нужен ли он нам», — начал совещание Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила.

Около получаса собравшиеся обдумывали, какие сооружения больше всего понравятся тагильчанам: арт-объекты «Осьминог», «Парусник “Кальмар”», «Кальмар-креативщик» или песочница «Осьминог».

Варианты объектов, которые рассматривали на совещании Варианты объектов, которые рассматривали на совещании Варианты объектов, которые рассматривали на совещании Варианты объектов, которые рассматривали на совещании

В ходе обсуждения чиновники решили убрать осьминога из плана. Владислав Пинаев предложил заменить его на большого светящегося кита, которого он видел в парке Маяковского в Екатеринбурге. По его словам, кит станет отличным фотообъектом. Но директор ГДДЮТ Оксана Михневич возразила мэру, вспомнив игру «Синий кит», в конце которой подростки совершают самоубийство.

В итоге объект решили заменить на площадку для молодёжи, которая будет выглядеть как одна большая закруглённая скамейка. Там же хотят подключить бесплатный Wi-Fi для подростков.

«Должно быть место для сбора молодëжи, где бы была такая тусовочная зона для молодых, в хорошем плане. Чтобы они покатались на скейтах, а потом сели отдохнуть там», — отметил глава города.



АН «Между строк» / Артём Тимашев / Подобная конструкция должна появиться на будущей набережной



После собравшиеся стали выбирать объекты для фотозоны: кто-то предлагал установить арт-объект «Семейство дельфинов», кто-то поддержал идею с установкой фигур из искусственной травы (такие недавно появились в центре Нижнего Тагила, а также на Вагонке и Гальянке). Последнее предложение на совещании утвердили, эти фигуры будут выполнены в морской тематике.

«Фотозона обязательно нужна для фиксации положительных эмоций», — сказали на обсуждении.

Подобные фигуры должны появиться на будущей набережной Подобные фигуры должны появиться на будущей набережной

Также мэр города решил исключить из проекта арт-объект «Карта мира» из-за сложности выполнения работы и его непрактичности. Чем заменить карту, чиновники пока не решили.

В целом, по словам подрядчика, работы на «Тагильской лагуне — 2» идут согласно срокам и к ноябрю 2021 года набережная для тагильчан будет готова.