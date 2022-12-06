На новом производстве завода ЕВРАЗа и группы «Рейл Сервис» в «Титановой долине» начались пусконаладочные работы

На новом производстве железнодорожных колёс компании «Аллегро», созданной ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», находящемся в «Титановой долине», начались пусконаладочные работы на линии выходного контроля качества. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, монтажные работы по сборке и установке новых узлов проходят на территории всего предприятия. Смонтировано 50% оборудования. Старт производства намечен на вторую половину 2023 года. Из ЕВРАЗа на новый завод, находящийся в Верхней Салде, будет поставляться стальная заготовка.

На производстве планируют внедрить самые современные и экологичные технологии, такие как: замкнутый цикл технологической воды, система водоподготовки с фильтрацией, химической очисткой, система рекуперативного обогрева вторичным теплом отходящих газов нагревательных печей. Кроме того, на заводе оборудован склад для утилизации масел и последующей отправки их на вторичную переработку.

«Строительство завода ведётся высокопрофессиональной командой с колоссальным производственным опытом, что во многом определяет успех проекта. Я рад, что, несмотря на все сложности, предприятие уже имеет высокую стадию готовности, и в следующем году мы сможем обеспечить новым объёмом железнодорожных колёс потребителей российского рынка», — сказал генеральный директор «Рейл Сервис» Павел Макаров.

В составе линии выходного контроля — уникальная для России лазерная установка для замеров геометрии колеса, которая в автоматическом режиме считывает данные с 660 точек изделия за 74 секунды. На заводе полностью роботизированный склад колёс. Через него с участка термообработки заготовки будут автоматически направляться на механическую обработку, а затем на линию выходного контроля.

«Новое производство железнодорожных колёс строится с применением самых современных технологий, здесь будет высокий уровень автоматизации процессов. При этом мы заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые будут работать с передовым оборудованием, и создаём для них 443 рабочих места», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Общие вложения в завод составили около 18 млрд рублей. Площадь всех производственных и вспомогательных помещений — 26 тысяч кв. метров.

Напомним, строительство завода по производству железнодорожных колёс в «Титановой долине» началось в мае 2019 года. Производство будет отличаться высоким уровнем автоматизации и будет выпускать не менее 200 тысяч колёс в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Для жителей Верхней Салды будет создано более 440 рабочих мест.