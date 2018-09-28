На Нижний Тагил надвигается шторм

Синоптики предупреждают об усилении ветра на территории Нижнего Тагила до 25 м/с и более. Такая скорость ветра оценивается как сильный шторм. По сообщению Уральского УГМС, ветер на территории Свердловской области начнёт усиливаться сегодня ночью и достигнет пика днём 29 сентября. Возможно разрушение построек, повал деревьев, повреждение воздушных линий связи и электропередач, затруднения в работе автотранспорта.

На завтра, 29 сентября, синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле дождливую погоду, воздух прогреется до +10 градусов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий нужно немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.