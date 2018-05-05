На несанкционированной акции сторонников Навального в Нижнем Тагиле задержаны 2 человека

Под конец несанкционированного митинга в Комсомольском сквере Нижнего Тагила произошло задержание двух участников, передаёт журналист АН «Между строк».

«Люди уже уходили с акции, и за двоими пошли шесть сотрудников полиции,- рассказывает корреспондент. – У парней попросили документы для проверки. Активист, который выступал на митинге в футболке "Хватит братских войн" предъявил удостоверение сотрудника ЧОПа, блогер и бывший журналист "Тагилсити" Павел Щербина показал паспорт».

На вопрос полицейских, мужчина с удостоверением частного охранника подтвердил, что сегодня немного употреблял алкоголь. Под предлогом необходимости дальнейшей проверки личности обоих молодых людей увезли в отделение полиции.

Производившие задержание полицейские подтвердили, что активисты задержаны только для проверки личности и никаких административных протоколов в отношении них составляться не будет.