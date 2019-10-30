На москвича завели уголовное дело после того, как он якобы избил кошкой полицейского

СК возбудил уголовное дело по факту применения насилия по отношению к представителю власти на жителя Москвы после того, как он якобы избил кошкой сотрудника полиции. При этом животное поцарапало стража порядка.

В среду, 30 октября, копию постановления о возбуждении уголовного дела опубликовал в своём телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин. В документе говорится, что обвиняемым по делу проходит 59-летний Геннадий Щербаков. Утром 4 октября его соседи вызвали полицию, поскольку мужчина «нарушал тишину и покой в доме». Когда полицейский прибыл на место, то Щербаков, «имея умысел, направленный на применения насилия, схватил кошку в области холки, тем самым приведя её в агрессивное состояние, отчего кошка выпустила когти».

«После чего Щербаков ударил кошкой в лицо Ткачёву В. А., при этом когти животного были направлены в область лица полицейского», — говорится в постановлении.

В полиции считают, что своими действиями Щербаков «причинил Ткачёву В. А. физическую боль, моральный вред и нанёс множественные ссадины в области лица слева».

Поцарапанный полицейский Ткачёв написал заявление в чертановский отдел СК, однако тот вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а надзорное ведомство признало его законным.

«Мужик держал кота на руках, пока общался с полицией, и вполне вероятно, что кот сам сиганул от стресса. Сам Щербаков — бывший милиционер, который имеет, судя по всему, психическое заболевание. Умысел, на мой взгляд, тут был недоказуем», — рассказал «Медиазоне» источник в чертановской межрайонной прокуратуре.

По мнению собеседника издания, дело возбудили, чтобы «вменить в вину районному прокурору плохой надзор за следствием и наказать».

Также он сообщил, что самой кошки уже нет в живых.