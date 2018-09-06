На митинге в Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы

В Подмосковье на встрече кандидата в губернаторы от «Альянса зелёных» Лилии Беловой с избирателями произошла стрельба, со ссылкой на представителей штаба кандидата пишет ТАСС.

Инцидент произошёл накануне, 5 сентября, в деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области. Под конец митинга «в толпу с людьми въехала "Газель", за ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата», рассказали представители штаба.

В результате инцидента никто не пострадал. Белова написала заявление в полицию. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.