На митинге 29 сентября полицейские выдавали себя за журналистов

На митинге в поддержку политзаключённых, прошедшем 29 сентября в Москве, как минимум двое полицейских работали под видом сотрудников телеканала ТВЦ.

Как рассказал «Медиазоне» заместитель секретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии России Игорь Ефимов, во время митинга он увидел в зоне для прессы двоих людей с камерами и без бейджей. При этом перед акцией бейджи выдавались всем аккредитованным представителям прессы.

«Подошёл к ним, спросил про аккредитацию. Они достали пресс-карты ТВЦ. Я сказал, что у них должна быть аккредитация от нашего пресс-секретаря и бейджи “Пресса”, которые выдают на входе, и попросил удалиться. Они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали мне корочки полковника с майором. Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — рассказал Ефимов.

Напомним, 29 сентября в Москве на проспекте Сахарова прошёл согласованный митинг в поддержку политзаключённых. Акция прошла без задержаний. По данным «Белого счётчика», митинг посетило более 25 тысяч человек.