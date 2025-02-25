На месте разрушенной пятиэтажки на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обустроят сквер и посадят 11 елей

Власти Нижнего Тагила хотят обустроить сквер на месте разрушенного дома № 81 на улице Сибирской. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на управление городским хозяйством мэрии. Планируется, что здесь посадят 11 елей в память о жертвах трагедии. Работы по благоустройству будут проведены в 2025 году. Сейчас проект находится на завершающей стадии.

Кроме того, во дворах на улицах Сибирской, 83, и Вагоностроителей, 64 и 66 предусмотрены ремонты пешеходных зон и подъездов. Также будет установлена детская площадка, обновлено освещение и добавлены скамейки.

«На месте трагедии не планируется строительство никаких зданий», — сообщили в администрации.

Напомним, что 1 августа 2024 года в доме на улице Сибирской произошёл взрыв газа и обрушение двух жилых подъездов. ЧП унесло жизни 11 тагильчан, среди которых были дети. Живыми из-под завалов удалось достать 15 жильцов.