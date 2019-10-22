На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли сейф с золотом

На месте прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае обнаружен сейф с золотом. Внутри находилось 9 колб с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Сейф принадлежит компании «Сисим», которая работала на этом участке.

Золото хранилось в отдельном здании, которое смыло волной при прорыве дамбы. После осушения одной из заводей сотрудники МЧС нашли его, передаёт издание «Аргументы недели». Следствие намерено наложить арест на изъятое золото, чтобы возместить ущерб потерпевшим в результате прорыва дамбы. В таком случае драгметалл пойдёт на компенсацию потерпевшим, если те подадут иски в суд.

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, ещё 5 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают их поиски. В больницах находятся 17 пострадавших с травмами лёгкой и средней степени тяжести.