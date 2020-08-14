На мемориале «Курган Памяти» в Нижнем Тагиле появились две новые стелы

На мемориальном комплексе «Курган Памяти» накануне установили две дополнительные стелы с именами 26 воинов, умерших от ран в госпитале № 2553 в военные и послевоенные годы. Восстановлением личностей бойцов занимались сотрудники музейного комплекса АО «НПК «Уралвагонзавод», специалисты медицинского музея Министерства обороны РФ.

Эскиз будущих стел разработали и изготовили заводчане. Материалы для мемориальных досок предоставили на благотворительной основе предприятия, оказывающие ритуальные услуги. Две гранитные стелы прибыли в Нижний Тагил из Уфалея Челябинской области, затем в цехе УВЗ им была придана нужная форма, сообщается на официальном сайте города.

Мемориал «Курган Памяти» открылся на Вагонке 8 мая 1995 года к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим общество «Память» под руководством почётного гражданина города Леонида Брисского вело работу по восстановлению фамилий воинов и тружеников тыла, захороненных на этом кладбище. До сегодняшнего дня на мемориале значилось 490 имён. В год 75-летия Победы к ним прибавилось ещё 26 фамилий советских бойцов, защищавших Родину.