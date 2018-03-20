На Малой Кушве сгорели баня и жилой дом (ВИДЕО)

19 марта около 21:00 в дежурные службы города поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Малая Кушва. По информации отдела надзорной деятельности, горели баня и частный дом на улице Черняховского. Площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении огня принимали участие 4 единицы боевой пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. По мнению специалистов, быстрому распространению огня способствовал опил, который использовался в качестве утеплителя стен.

По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи. О пострадавших не сообщается.