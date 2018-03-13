На Ленинградском шоссе в Москве грузовик въехал в подземный переход

В Москве на Ленинградском шоссе грузовик въехал в подземный пешеходный переход, со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пишет «Интерфакс».

В ЦОДД рассказали, что в районе дома номер 112 столкнулись два грузовика, один из них от удара отбросило на подземный пешеходный переход. Среди пешеходов погибших и пострадавших нет.

«Ранены два человека — оба водители автомобилей», — сообщили в ЦОДД.

Telegram-канал Life Shot без ссылки на источник информации сообщает, что одного из водителей доставили в больницу.

Из-за аварии оперативные службы ограничили движение по левому и правому ряду шоссе в сторону области, средние ряды свободны для проезда. На месте ДТП ведут работу специалисты, в ближайшее время оба грузовика эвакуируют, а на проезжей части проведут уборку.

В Центре организации дорожного движения предупредили, что из-за аварии дорогу могут перекрыть на короткое время.

В конце декабря 2017 года в районе станции «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. В результате аварии погибли пять человек, 15 человек было ранено.