На конкурс по выборам мэра Нижнего Тагила заявились уже шесть человек

Документы в конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила подали уже шесть человек. Сегодня необходимые бумаги в аппарат Нижнетагильской гордумы принёс военный пенсионер Александр Усольцев. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель аппарата НТГД Валерий Зябочкин. В 2016 году Усольцев участвовал в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Госдумы РФ, но безуспешно.

Ранее заявления об участии в конкурсе по выборам мэра написали: общественник Илья Коровин (известен интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ), врип главы города Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных (защищал в суде сына вице-спикера НТГД Игоря Базилевича, совершившего смертельное ДТП), учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, а также председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин.

Напомним, сегодня последний день подачи заявок от кандидатов для участия в конкурсе по выборам главы Нижнего Тагила. При этом ещё не все претенденты на пост мэра принесли все необходимые документы. 26 сентября специальная конкурсная комиссия, состоящая из представителей местной гордумы и представителей свердловского губернатора, проверит поступившие в аппарат НТГД документы на достоверность. После этого оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет.