На концерте в Уфе двое екатеринбуржцев избили полицейского (ВИДЕО)

На концерте Макса Коржа, который проходил 14 октября в Уфе, фанаты из Екатеринбурга избили полицейского, пытавшегося отнять у них файер, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает телекомпания «ГТРК-Башкортостан».

«Сотрудники полиции, находившиеся на концерте, увидели, что кто-то из зрителей зажёг файер. Они приняли меры для того, чтобы потушить данный факел, и доставили в полицию лиц, зажёгших его. Ими оказались двое жителей Екатеринбурга. Они будут привлечены к установленной законом ответственности. Стоит отметить, что в момент доставления один из них оказал активное сопротивление и попытался скрыться», — рассказали об инциденте в полиции.

Отмечается, что двое задержанных жителей Екатеринбурга специально приехали в Уфу на концерт Коржа.