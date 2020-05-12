На кладбище Екатеринбурга уничтожили могилу ветерана и захоронили на этом участке других людей

Свердловская прокуратура проведёт проверку после публикаций СМИ о том, что на Восточном кладбище Екатеринбурга была уничтожена могила ветерана ВОВ. Как рассказали родные мужчины, погибшего ещё в советские годы, 9 мая они пришли навестить его могилу. Оказалось, что на участке, где был похоронен герой войны, появились свежие захоронения посторонних людей, а памятник их родственника исчез.

«Прокуратура проверит достоверность опубликованной в СМИ информации. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц кладбища по уничтожению места захоронения ветерана Великой Отечественной войны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали Znak.сom в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно статье 244 УК РФ, уничтожение мест захоронения и надмогильных сооружений наказывается штрафом до 40 тысяч рублей, трёхмесячным арестом либо исправительными работами на срок до 1 года.