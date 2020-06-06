На Камчатке умер младенец, которого родители-алкоголики заморили голодом

На Камчатке умер четырёхмесячный мальчик, которого заморили голодом родители-алкоголики. 4 июня малыш вместе с сестрой-близняшкой был госпитализирован в истощённом состоянии.

Как рассказали в краевом СУ СКР, мальчик скончался в реанимации детской инфекционной больницы, причина смерти будет установлена позже. Состояние его сестры медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, младенцы не менее четырёх дней голодали, поскольку их родители с конца мая не выходили из запоя. О том что дети находятся в опасности правоохранительные органы узнали от родственников. Приехав по адресу проживания неблагополучной семьи, полицейские сразу же изъяли новорождённых и доставили их в городскую больницу в состоянии крайнего истощения.

По данным СК, 23-летняя мать и 35-летний отец детей злоупотребляли спиртным, не кормили малышей, и не обеспечивали их гигиену. На родителей завели уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и за оставление в опасности.