На Камчатке врачи спасают двух младенцев, заморенных голодом родителями

Камчатские врачи борются за жизни двух детей младенческого возраста, которые оставались голодными несколько дней, поскольку их родители с конца мая не выходили из запоя, со ссылкой на региональную прокуратуру пишет местное агентство «Камчатка-Информ».

По одним данным, близнецам три месяца, по другим — четыре. Один из близнецов — мальчик — в состоянии комы сейчас находится в реанимации.

На сайте прокуратуры уточняется, что родители младенцев — жители закрытого города Вилючинска — употребляли алкогольные напитки и не заботились о детях, полиция узнала об этом от родственницы детей. Приехав по адресу проживания неблагополучной семьи, полицейские сразу же изъяли младенцев, доставив их в состоянии крайнего истощения в городскую больницу.

По материалам, которые поступили из прокуратуры, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. В сообщении на сайте краевого следственного управления указано, что женщина 1997 года рождения и её 35-летний супруг подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и статьёй 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

«По версии следствия, в период с конца мая по 4 июня супружеская пара, злоупотребляя алкогольными напитками, не исполняла свои родительские обязанности по уходу за четырёхмесячными сыном и дочкой. В течение четырёх дней не осуществляли кормление детей, никому не поручали присмотр за детьми, подвергали их голоду, не обеспечивали их гигиену, в связи с чем малолетние находились в социально опасном положении», — сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей близнецов.