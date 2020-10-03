На Камчатке произошла экологическая катастрофа, погибли тысячи морских животных

На Камчатке произошла экологическая катастрофа на побережье Тихого океана, погибли тысячи морских животных. Местные жители и туристы массово жалуются на плохое самочувствие, рвоту, температуру и судороги.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, причиной загрязнения воды и смерти животных стала течь нефтепродуктов из коммерческого танкера.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведётся поиск», — заявил собеседник агентства.

При этом, по данным Greenpeace, проблема появилась уже достаточно давно, загрязнение было видно со спутника в течение всего сентября.

Ранее СМИ опубликовали фото трупов тысяч морских обитателей, которые выбросило на берег, а также рассказы местных жителей и туристов, которые массово жаловались на плохое самочувствие, рвоту, температуру и судороги. Несколько сёрферов рассказали об ожогах роговицы, которые были получены в результате контакта с водой. Помимо этого, появились сообщения о том, что в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет и приобрела странный вкус.

Как пишет Znak.com, cпециалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе пляжа, где произошла самая массовая гибель представителей фауны. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены ещё на трёх участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных зафиксировали в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

«В связи с тем, что нефтепродукты не могут быть связаны с естественными природными процессами, основной версией случившегося является техногенное загрязнение, источник которого в настоящее время выясняется специально уполномоченными природоохранными структурами федерального подчинения, в которые обратились региональные власти», — прокомментировали ситуацию в региональном Минприроды.

По данным varlamov.ru, люди надеялись, что после шторма, который прошёл несколько дней назад, состояние воды улучшится, но оказалось, что стало только хуже. Поэтому многие предполагают, что утечка до сих пор не устранена. Власти просят людей не ходить на пляж, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем.

Российский Greenpeace назвал происходящее на Халактырском пляже экологической катастрофой. Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.