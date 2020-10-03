На Камчатке произошла экологическая катастрофа, погибли тысячи морских животных

На Камчатке произошла экологическая катастрофа на побережье Тихого океана, погибли тысячи морских животных. Местные жители и туристы массово жалуются на плохое самочувствие, рвоту, температуру и судороги.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, причиной загрязнения воды и смерти животных стала течь нефтепродуктов из коммерческого танкера.
«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведётся поиск», — заявил собеседник агентства.
При этом, по данным Greenpeace, проблема появилась уже достаточно давно, загрязнение было видно со спутника в течение всего сентября.
Ранее СМИ опубликовали фото трупов тысяч морских обитателей, которые выбросило на берег, а также рассказы местных жителей и туристов, которые массово жаловались на плохое самочувствие, рвоту, температуру и судороги. Несколько сёрферов рассказали об ожогах роговицы, которые были получены в результате контакта с водой. Помимо этого, появились сообщения о том, что в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет и приобрела странный вкус.
На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
Как пишет Znak.com, cпециалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе пляжа, где произошла самая массовая гибель представителей фауны. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены ещё на трёх участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных зафиксировали в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.
«В связи с тем, что нефтепродукты не могут быть связаны с естественными природными процессами, основной версией случившегося является техногенное загрязнение, источник которого в настоящее время выясняется специально уполномоченными природоохранными структурами федерального подчинения, в которые обратились региональные власти», — прокомментировали ситуацию в региональном Минприроды.
По данным varlamov.ru, люди надеялись, что после шторма, который прошёл несколько дней назад, состояние воды улучшится, но оказалось, что стало только хуже. Поэтому многие предполагают, что утечка до сих пор не устранена. Власти просят людей не ходить на пляж, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем.
Российский Greenpeace назвал происходящее на Халактырском пляже экологической катастрофой. Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.