На границе России и Украины задержали автомобиль, перевозивший труп женщины как пассажира

Из России на Украину пытались провезти мёртвую женщину, выдавая её за живого пассажира, со ссылкой на сообщение в Facebook спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна пишет РБК.

По его словам, инцидент произошёл на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. На Украину пытался проехать автомобиль Ford с российскими госномерами. За рулём находился гражданин России, а на пассажирском сиденье ехал гражданин Украины — сын водителя.

«При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнём безопасности, как живой человек», — написал он.

Позднее выяснилось, что женщина является супругой водителя Ford. Он предоставил пограничникам свидетельство о её смерти. Россиянин, как отметил Слободян, намеревался похоронить жену в Запорожской области.

Таможенники привлекли полицейских, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом спикер украинской Госпогранслужбы подчеркнул, что российские пограничники в пункте пропуска «Нехотеевка» «не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного», выпустив автомобиль с территории России.