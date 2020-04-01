На границах Челябинской области выставили усиленные посты ДПС

На границах Челябинской области с другими регионами появились круглосуточные посты ДПС, которые останавливают водителей и проводят с ними профилактические беседы, со ссылкой на очевидцев пишет Znak.com.

Жителей других регионов, въезжающих на территорию Южного Урала, просят вернуться домой.

Как рассказали водители, поздно вечером 31 марта недалеко от границы Челябинской и Свердловской области стоял пост ДПС, усиленный оранжевой дорожной машиной.

«Сотрудники ДПС стоят в районе поворота на село Клеопино Каслинского района и тормозят всех, кто въехал на территорию области. Спрашивают, откуда едешь и куда, с какой целью, где проживаешь. Потом желают удачного пути и отпускают. Но это я ехал домой в свой регион с работы. Не знаю, как с другими водителями», — рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что такие посты, усиленные дорожными машинами для привлечения внимания, выставили в районе всех въездов в Челябинскую область.

«Сотрудники ДПС проводят профилактические беседы с водителями о важности режима самоизоляции. Если в область въезжают автомобилисты из других регионов, им рекомендуют вернуться домой. Дорожная машина стоит для привлечения внимания», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, в Челябинской, Свердловской и Курганской областях действует режим полной самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.