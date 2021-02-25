На горячие обеды для школьников Свердловской области выделят более 124 млн рублей

Правительство Свердловской области выделит средства на горячее питание школьников и благоустройство зданий школ. Всего в школы Нижнего Тагила, Верхотурья, Нижней Туры и Таборов будет направлено порядка 200 млн рублей, сообщает департамент информполитики области.

«100 млн рублей мы в этом году направим на организацию горячего питания школьников. Кроме того, свыше 124 млн рублей получат муниципалитеты на благоустройство зданий школ и создание комфортных и безопасных условий обучения», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

В департаменте уточняют, что в Свердловской области наладили питание в школах ещё в 2006 году.