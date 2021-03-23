На городской свалке в Екатеринбурге обнаружили противотанковую мину

В Екатеринбурге на городскую свалку на улице Савкова вызвали сапёров из «Урал-Вымпела» из-за подозрительной находки — при разгрузке самосвала нашли предмет, внешне похожий на противотанковую мину, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

«С городской свалки по адресу улица Евгения Савкова, 100 поступило сообщение о том, что после разгрузки самосвала найден предмет, похожий на противотанковую мину. На место были срочно вызваны сапёры, которые подтвердили, что находка — это действительно противотанковая мина. Предстоит выяснить, находится ли в ней взрывчатое вещество», — сообщил источник.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о находке, добавив, что найденная мина оказалась небоевой.