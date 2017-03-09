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10 Мар 2017 11:10 | Метки: Новости Нижнего Тагила

На главную площадь Нижнего Тагила прибежала лиса. Полиции поймать дикое животное не удалось

Накануне вечером на пульт Единой диспетчерской службы от жителей Нижнего Тагила стали поступать сообщения о том, что в районе Театральной площади бегает дикая лиса. Сигнал был передан в дежурную часть полиции, и на предполагаемое местонахождение животного был направлен наряд ППС.

«Когда пеший патруль прибыл на Театральную площадь, то ни самой лисы, ни свидетелей её присутствия уже на месте не было. Мы посмотрели по камерам “Безопасного города”, но выяснить, куда убежало животное, не удалось. Позже сообщений о лисе не поступало», – рассказали АН «Между строк» в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции отметили, что лесные животные часто заражены различными опасными инфекциями, поэтому не рекомендуется вступать с ними в тактильный контакт.

В пресс-службе городской мэрии заявили, что информация передана в ветеринарную станцию и департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Проводится проверка.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: «Типичный тагильчанин»

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