На Гальянке в Нижнем Тагиле произошла очередная коммунальная авария (ВИДЕО)

Накануне вечером, 15 января, на перекрёстке у школы № 80 на Гальянке произошла коммунальная авария на сетях «Водоканала-НТ». В результате утечки воды улица превратилась в реку.

«ГГМ, на улице Черноисточинское шоссе, 7/4 прибывает вода. Если несколько минут назад тут ручеёк бежал, то теперь самая настоящая река. Ночью вот подморозит, утром жёсткая катушка будет», — рассказывает подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказали в пресс-службе «Водоканал-НТ», на водоводе произошёл прорыв. В настоящее время авария устраняется.

«На Гальянке произошла авария на водоводе диаметром 200 мм. Холодное водоснабжение отключено по адресам: Черноисточинское шоссе, 19а и 29а. Снижено давление воды по адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45. Октябрьский проспект, 4, 6, 8. Слабый напор воды и в образовательных учреждениях — в детских садах 188, 184, 105, школах 40, 69. Подвоз воды будет обеспечен. Авария устраняется», — сообщили в компании.

В настоящее время воды на улице не наблюдается.

Напомним, в конце декабря 2024 года за гипермаркетом «Лента» на Гальянке произошла коммунальная авария. Жители Нижнего Тагила стали свидетелями, как река нечистот, достигнув берега Тагильского пруда, начала стекать в водоём. На устранение ЧП потребовалось несколько дней.