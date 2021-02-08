На Гальянке автомобили оказались по кузов в воде из-за коммунальной аварии

Сегодня улица Тагилстроевская и Уральский проспект оказались под водой из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».

По словам местных жителей, утечка произошла ещё вечером 7 февраля. А на следующее утро автомобили, стоявшие на улицах, оказались по кузов в холодной воде. АН «Между строк» рассказали в администрации Нижнего Тагила, что утечка произошла на водоводе, ведущем к политехнической гимназии. Диаметр трубы — 100 мм.

«Аварийная бригада приступила к устранению аварии. Работы производит “Водоканал-НТ”», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В компании отметили, что в данный момент вода отключена только в гимназии, в жилых домах вода есть. На месте работает спецтехника и аварийная бригада.