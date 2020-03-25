На финансовую поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области дополнительно направят миллиард рублей

Правительство региона и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства направили заявку на выделение дополнительных ресурсов для предоставления финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Соответствующая возможность предусмотрена в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период коронавирусной инфекции, разработанном правительством Российской Федерации. Деньги — порядка 1 млрд рублей федеральных и областных средств — будут направлены на выдачу льготных займов и гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Мы направили в федеральное правительство заявку на докапитализацию фонда микрофинансирования и гарантийного фонда в рамках этого антикризисного плана. Свердловские власти готовы выделить из областного бюджета 330 млн рублей. Со стороны федерального бюджета ждём 670 млн рублей. Все деньги пойдут непосредственно бизнесу — на выдачу гарантий и займов предпринимателям», — рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Он добавил, что ранее на докапитализацию региональной гарантирующей организации в 2020 году планировалось направить 159 млн рублей, а фонда микрофинансирования — 206 млн рублей. На начало 2020 года общий объём фонда микрофинансирования и гарантийного фонда составлял 3,5 млрд рублей.

Российским правительством разработан целый пакет мер, призванных облегчить бизнесу прохождение непростого периода. Он включает в себя поддержку микропредприятий, застройщиков, торговли, туристических компаний, экспортёров и в целом отраслей, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. В разных случаях это отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам, введение моратория на проверки субъектов МСП, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, снижение требований к обеспечению контрактов при закупках и так далее.

«Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, в свою очередь, продолжает помогать бизнесу всеми доступными нам инструментами. Мы выдаём займы до 5 млн рублей по ключевой ставке Банка России (сегодня ставка составляет 6% годовых), поручительства по банковским кредитам и гарантиям, по займам Фонда развития промышленности. СОФПП помогает и нефинансово: консультируем по всем вопросам открытия и ведения бизнеса начинающих и действующих предпринимателей, экспортёров, сельхозпроизводителей и многих других. В связи с актуальной ситуацией для удобства и безопасности получателей нашей поддержки сейчас большинство консультаций переведено в онлайн-формат. Мы работаем во всех доступных каналах связи, в том числе в соцсетях», — добавил Валерий Пиличев.

Напомним, в 2019 году в Свердловской области финансовую поддержку получили 896 предпринимателей на общую сумму 3,3 млрд рублей. В частности, было выдано 580 льготных займов на сумму 1,16 млрд рублей и 316 поручительств на сумму 2,16 млрд рублей. Благодаря гарантиям СОФПП бизнес смог привлечь на своё развитие 5,8 млрд рублей.