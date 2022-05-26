На фестивале российской анимации в Нижнем Тагиле покажут мультфильм тагильчанки Пелагеи Генераловой  

В программу VII фестиваля российской анимации имени Бориса Дёжкина (0+) вошла работа Пелагеи Генераловой, уроженки Нижнего Тагила, студентки УрГАХУ. Картину тагильчанки и произведения других конкурсантов можно увидеть в кинотеатре «Красногвардеец» с 1 по 3 июня.

24-летняя Пелагея Генералова — победительница питчинга анимационных проектов XVII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге.

«Проект победил в питчинге в 2020 году, потом его проспонсировал Фонд поддержки анимации. До сдачи мультфильма прошёл год. Делали мы его командой студентов. Это наш первый фильм, поэтому давался он трудно — бессонными ночами и слезами. Но это было очень интересно. Премьера состоялась на фестивале “Кинопроба” в 2021 году», — рассказала Пелагея «Афише МС».

Мультфильм «Звёздный улов» (6+) основан на воспоминании режиссёра о ночных прогулках со школьной подругой. Красота звёздного неба так впечатлила Пелагею, что она посвятила ей свою первую анимационную картину.

Видео: Пелагея Генералова / тизер мультфильма

«Мы с лучшей подругой тайком уходили ночью смотреть на поток персеидов в августе, когда нам было лет по 14-15. Я тогда испытала какие-то сильные эмоции. Это было что-то сказочное и неземное. Я чувствовала единение со Вселенной, и всё это на детской площадке посёлка Старатель, в самом обычном месте. Мне хотелось эти переживания отразить, а ещё пожелать каждому человеку не забывать иногда смотреть на звёзды, мечтать и видеть прекрасное», — говорит Пелагея Генералова.

Теперь мультфильм тагильчанки путешествует по различным конкурсам. Его уже показали на анимационном фестивале в Суздале и в немецком Оберхаузене.

С 1 по 3 июня в малом зале кинотеатра «Красногвардеец» можно будет увидеть «Звёздный улов» Пелагеи Генераловой в рамках фестиваля Дёжкина. Кроме того, в программу включили работы ещё трёх уральских мультипликаторов: «Ворону» (6+) Натальи Фатих, «Мой комбез» (6+) Марии Железновой и «Мамину пуговку» (6+) Анны Крицкой. Вход на показы бесплатный.