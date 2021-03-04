На фестивале Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле выступит Вениамин Смехов, сыгравший Атоса в легендарном советском фильме

Оргкомитет Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья» объявил о старте приёма заявок от исполнителей и чтецов. Бардовский фестиваль, посвящённый творчеству Булата Окуджавы, пройдёт в Нижнем Тагиле в седьмой раз с 14 по 15 мая, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Фестиваль традиционно проводится в два тура. Для участия в первом, заочном туре участникам нужно до 1 апреля заполнить анкету-заявку на сайте культурного центра «Дом Окуджавы» и прислать ссылку на видеоролик со своим выступлением. Можно подать по одной заявке в каждую номинацию конкурса. В этом году их четыре: исполнитель песен Окуджавы; исполнитель песен на стихи Окуджавы на музыку собственного сочинения; художественное слово; песни, стихи и авторские музыкальные произведения, связанные с творчеством Окуджавы.

В фестивале-конкурсе могут принять участие авторы-исполнители, солисты и вокальные ансамбли, любительские театры и отдельные исполнители художественного слова старше 18 лет. Ознакомиться с положением конкурса, заполнить заявку и связаться с организаторами можно на сайте культурного центра «Дом Окуджавы».

Победители первого тура будут приглашены на гала-концерт, который состоится 14 и 15 мая в Нижнем Тагиле. Почётным гостем фестиваля в 2021 году станет актёр театра и кино Вениамин Смехов.



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