На фестиваль «Метаморфозы» Никиты Михалкова в Нижнем Тагиле можно будет попасть по пригласительным билетам

Благотворительный фестиваль одного дня «Метаморфозы» Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова пройдёт в Нижнетагильском драматическом театре 9 октября. В этом году проект проводится в поддержку борющихся с коронавирусом медиков. Попасть на мероприятия фестиваля — лекции, мастер-классы и спектакль — смогут врачи, преподаватели и студенты-актёры.

Откроет фестиваль лекция «Врут все: воспоминания об Антоне Чехове и метаморфозы современности» (12+). Её проведёт заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля Эрнест Орлов. На лекцию пригласят преподавателей, сотрудников библиотек и студентов факультетов творческих направлений.

Об актёрской работе в театре и кино студентам Нижнетагильского колледжа искусств расскажет на мастер-классе театральный режиссёр, педагог и музыкант Михаила Милькис.

Также в этот день в фойе театра будет экспонироваться выставка «Чехов. Линия жизни» (12+). Она создана совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником «Мелихово» и рассказывает о жизни и творчестве писателя. В экспозиции представлены фотографии, документы и картины.

Заключительным событием фестиваля станет благотворительный показ постановки по произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина «Метаморфозы. Жёны артистов» (12+). Это проект Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. На показ спектакля смогут попасть только врачи. Медучреждения получат пригласительные билеты и распределят их среди медиков, работающих с ковидными больными.

Просветительский проект Никиты Михалкова проводится на протяжении четырёх лет при поддержке Минкульта. С 7 по 13 октября фестиваль побывает в Перми, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Челябинске.