Режиссёр Никита Михалков привезёт в Нижний Тагил свой просветительский проект и проведёт творческую встречу

9 октября в Нижнетагильском драматическом театре пройдёт фестиваль «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», посвящённый творчеству русских писателей Антона Чехова и Ивана Бунина. Это проект Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Сам именитый режиссёр, актёр и продюсер тоже планирует приехать в Нижний Тагил. Об этом АН «Между строк» рассказал художественный руководитель тагильской драмы Игорь Булыгин.

«Приедет Никита Сергеевич Михалков, покажет спектакль на нашей сцене. Вообще запланирована целая программа со спектаклем, выставкой и творческой встречей с Никитой Сергеевичем. Буквально вчера мы созванивались, они подтвердили приезд, и вот-вот мы начнём продажу билетов. Это небольшой тур по России. У них появилось желание заехать в Нижний Тагил, и оно совпало с нашим желанием», — рассказал Игорь Булыгин.

Просветительский проект проводится уже четыре года при поддержке Минкульта. В этом году фестиваль пройдёт в Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле. Тагильчане увидят спектакль академии Михалкова из цикла «Метаморфозы» (12+), выставку «Чехов. Линия жизни» (12+), созданную совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником имени Чехова «Мелихово», а также смогут попасть на встречу с лауреатом «Оскара», призёром Каннского фестиваля Никитой Михалковым.