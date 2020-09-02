На фасаде вокзала Нижнего Тагила появилась мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Михаила Жбанова

На здании железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле сегодня установили мемориальную доску в память о Герое Советского Союза, ветеране Великой Отечественной войны и почётном железнодорожнике Михаиле Жбанове. В послевоенные годы ветеран трудился на железнодорожном вокзале ревизором по контролю поездов.

«Спасибо всем создателям этой мемориальной доски. За то, что помнят моего отца. За то, что свежа память о нём. Это нужно не только современникам, это нужно и молодому поколению. Чтобы они помнили, кто завоевал свободу», — приводит «Тагильский рабочий» слова дочери ветерана Марии Дружининой.

Михаил Жбанов родился в 1909 году в Нижнем Тагиле, окончил школу фабрично-заводского ученичества и работал слесарем. В армию был призван в 1942 году, где служил в орудийном расчёте истребительно-противотанковой батареи 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии.

В феврале 1943 года во время битвы за село Пузачи вышел из строя расчёт 45-миллиметровой пушки. Сержант Жбанов встал к орудию и открыл огонь по противнику. За смелость его наградили орденом Красной Звезды. В этом же году при форсировании рек Десна и Днепр сержант Жбанов прикрывал переправы советских солдат. Мастерство Михаила Евлампиевича позволило свести потери к минимуму. В октябре ему было присвоено звание Героя Советского союза. Умер Михаил Жбанов в 1993 году.

Добавим, что сегодня в здании вокзала открылась фотовыставка «Дороги Победы», в которой отображена информация о вкладе железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне. Выставка делится на две части: общую и посвящённую тому региону, где установлена.

Как отмечают в РЖД, в скором времени в городе может появиться мемориальная доска в память о Константине Пылаеве на вагонном депо станции Смычка.