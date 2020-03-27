На фасаде школы в Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны

На стене средней школы №90 в Нижнем Тагиле к Дню Победы появится мемориальная доска в память о первом директоре школы, ветеране Великой Отечественной войны Юрие Константиновиче Чулкове, сообщает пресс-служба городской администрации.

Коллектив одной из старейших школ Нижнего Тагила принял решение Юрия Чулкова, обращение сотрудников организации было направлено в муниципалитет. Постановлением администрации города от 25 марта 2020 года было принято решение установить на фасаде здания мемориальную доску со следующим текстом: «В этой школе с 1961 по 1967 годы трудился директор Чулков Юрий Константинович. Фронтовик, участник сражений в Великой Отечественной войне».

Согласно информации официального сайта образовательного учреждения, Юрий Константинович был первым директором школы, преподавал химию и биологию. Родился герой 16 февраля 1926 года в Нижнем Тагиле. Армейскую службу проходил в 239-м ордена Красной Звезды отдельном автотранспортном батальоне в составе 61 армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении городов Польши и Германии: Сохачева, Варшавы и других. На фронте обеспечивал войска снарядами, лампами для прожекторов. На фронте Юрий Чулков воевал с июля 1943 года про февраль 1944 года, когда был ранен. После госпиталя с 10 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года он служил шофёром.

Заслуги солдата отмечены боевыми наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».