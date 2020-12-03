На фабрике под Воронежем произошёл взрыв, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В одном из цехов Борисоглебской трикотажной фабрики под Воронежем произошёл взрыв, пострадали пять женщин, со ссылкой на представителя регионального управления СК пишет ТАСС.

ЧП произошло около 9 часов утра, предварительно причиной стало повреждение парогенератора. В МЧС уточнили, что после взрыва не было возгорания.

Пострадавших при взрыве женщин госпитализировали в районную больницу, у них диагностированы сотрясение головного мозга, раны и ушибы шейного отдела позвоночника; у одной из пострадавших лёгкие ожоги 2% тела. «Вести Воронеж» передают, что из цеха эвакуировали 56 сотрудников.

В СК сообщили, что на данный момент проводится доследственная проверка, следователи опрашивают очевидцев инцидента.