На ЕВРАЗ НТМК выпустили новый вид стального круга

Сотрудники крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК освоили новый вид металлопроката — на комбинате выпущена первая партия стального горячекатаного проката круглого сечения с диаметром 95 мм, который применяется в различных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба холдинга.

По словам специалистов, при освоении металлопроката был разработан паспорт на новый продукт, технологическая карта, шаблоны, схема прокатки и специальный комплект валков для клетей.

«На ЕВРАЗ НТМК изготавливали стальной круг диаметрами от 70 до 150 мм, однако не производили прокат промежуточного размера. В связи с появлением заказов на диаметр круга 95 мм он был успешно освоен», — рассказали сотрудники комбината.

Первая партия стального круга в объёме 220 тонн изготовлена из углеродистых и легированных марок стали по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 4543-2016, прокат уже отгружен потребителю. В настоящее время в цехе осваивают производство стального круга диаметром 125 мм.

На сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК производит около 800 профилеразмеров конструкционного проката из 150 марок стали. Крупносортный цех комбината выпускает сортовой и фасонный прокат, профили специального назначения и шары для помола руды в специальных мельницах. Всего в сортаменте подразделения более 50 наименований проката.