На ЕВРАЗ НТМК в присутствии свердловского министра промышленности выплавили юбилейную партию стали (ВИДЕО)

Сегодня, 5 октября, на конвертере № 1 ЕВРАЗ НТМК состоялась юбилейная плавка, приуроченная к 55-летию цеха. За эти годы было выплавлено 140 млн тонн стали, изготовлено 70 млн тонн стальной заготовки. Лучших работников цеха с юбилеем поздравили министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

«Металлургические предприятия во многом определяют экономическую ситуацию в Свердловской области, — отметил Сергей Пересторонин. — По поручению губернатора Евгения Куйвашева поздравляю всех сотрудников цеха с юбилеем. Это важное событие для всей нашей страны. ЕВРАЗ НТМК — динамично развивающееся предприятие, которое ведёт постоянное техническое перевооружение, вы не только сохранили, но и значительно приумножили традиции внедрения передовых технологий».

В свою очередь Алексей Кушнарёв заявил, что производственные мощности цеха требуют обновления.

«Если раньше комбинат давал порядка шести миллионов тонн стали вместе с мартеном, то с закрытием мартена мы выплавляем только 4,5 миллиона тонн. При всех реконструкциях, почему бы нам не задуматься о прежних объёмах. Это ещё один конвертер, а то и два, это новые машины и агрегаты по внепечной обработке стали. Всё это есть в проработке у компании», — заверил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.

Сейчас цех № 1 оснащён четырьмя 160-тонными конвертерами. На участке внепечной обработки стали действуют четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора. Технологии ЕВРАЗ НТМК позволяют выпускать более 1000 различных марок стали со сложным химическим составом.

«Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК — одно из самых эффективных сталеплавильных подразделений в России, — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — Мы продолжаем модернизацию сталеплавильного передела. Сейчас здесь идёт техническое перевооружение аспирационных систем в миксерном отделении, что снизит нагрузку на окружающую среду. Мы планируем развивать отделение непрерывной разливки стали и начали проект строительства МНЛЗ № 5. Мы ведём постоянную работу по повышению эффективности в рамках бизнес-системы ЕВРАЗа».

После юбилейной плавки в музейно-выставочном центре открылась фотовыставка о развитии конвертерного цеха. Позже за круглым столом специалисты крупных металлургических компаний и научно-исследовательских институтов обсудили перспективы развития сталеплавильного производства.