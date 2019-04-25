На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне  

Сегодня, 25 апреля, на территории ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в которых участвовали газоспасательная служба, сотрудники медсанчасти «Никомед», пожарные 4-го отряда Федеральной пожарной службы, ЧОП «Интерлок-НТМК», представители администрации Нижнего Тагила. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, на учениях отрабатывались навыки ликвидации аварий и система оповещения руководящего состава в случае возникновения ЧС.

«Сотрудники коксового цеха № 3 отработали эвакуацию работников в защитное сооружение в случае выброса хлора. На территории управления подготовки производства все службы отработали порядок действий в случае разлива нефтепродуктов. Согласно легенде, произошёл разлив 1 тонны масла. Нужно было оперативно нейтрализовать и собрать его специальными аппаратами», — пояснили на предприятии.

За действиями аварийно-спасательных служб и формирований гражданской обороны наблюдала специальная комиссия в составе руководителей ЕВРАЗ НТМК и администрации города. По итогам учений все подразделения получили положительные оценки.