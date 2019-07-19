На ЕВРАЗ НТМК открыли обновлённую компрессорную станцию

Сегодня, 19 июля, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв и главный энергетик предприятия, депутат городской думы Нижнего Тагила Денис Корякин открыли модернизированную центральную компрессорную станцию. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе комбината, на станции были заменены четыре морально устаревших воздушных компрессора на два современных. Инвестиции в техническое перевооружение составили 600 млн рублей.

«Мы привыкли каждый День металлурга отмечать пуском нового объекта: доменная печь, установка непрерывного литья. А вот здесь самые обычные компрессоры, но половина закупаемой нами электроэнергии идёт на производство воздуха. Это очень много. Новые компрессоры отличаются от старых прежде всего экономичностью — они позволяют сэкономить в год порядка 100 млн рублей. А без этого воздуха невозможна работа ни одного нашего агрегата. Очень хорошо, что эти проекты у нас рождаются и достаточно быстро реализуются», — сказал Алексей Кушнарёв.