На ЕВРАЗ НТМК открыли обновлённую компрессорную станцию

Сегодня, 19 июля, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв и главный энергетик предприятия, депутат городской думы Нижнего Тагила Денис Корякин открыли модернизированную центральную компрессорную станцию. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе комбината, на станции были заменены четыре морально устаревших воздушных компрессора на два современных. Инвестиции в техническое перевооружение составили 600 млн рублей.
«Мы привыкли каждый День металлурга отмечать пуском нового объекта: доменная печь, установка непрерывного литья. А вот здесь самые обычные компрессоры, но половина закупаемой нами электроэнергии идёт на производство воздуха. Это очень много. Новые компрессоры отличаются от старых прежде всего экономичностью — они позволяют сэкономить в год порядка 100 млн рублей. А без этого воздуха невозможна работа ни одного нашего агрегата. Очень хорошо, что эти проекты у нас рождаются и достаточно быстро реализуются», — сказал Алексей Кушнарёв.
«Ни одно предприятие не может развиваться без модернизации инфраструктуры, и, принимая в эксплуатацию обновлённую компрессорную станцию, мы делаем ещё один шаг в развитии нашего комбината. С инициативой модернизации выступили сами работники компрессорной, мы с партнёрами рассмотрели варианты, и вот они уже реализованы. И если говорить с точки зрения энергоэффективности, то сейчас здесь установлено самое экономичное оборудование», — отметил Денис Корякин.