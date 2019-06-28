На ЕВРАЗ НТМК наградили лучших металлургов

Сегодня, 28 июня, в преддверии Дня металлурга управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв и председатель профсоюза Владимир Радаев вручили награды работникам, достигшим высоких результатов в доменном, сталеплавильном и прокатном производствах. Как отметили в пресс-службе предприятия, профессиональные премии в этих отраслях на комбинате вручаются с 1979 года.

Восемь человек были награждены медалями в честь легендарного сталевара Петра Болотова. Пять специалистов доменного цеха получили награды имени первого директора НТМК Анатолия Захарова. Ещё 12 металлургов удостоились премии имени первого мастера бандажного стана Николая Рубцова.