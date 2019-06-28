На ЕВРАЗ НТМК наградили лучших металлургов

Сегодня, 28 июня, в преддверии Дня металлурга управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв и председатель профсоюза Владимир Радаев вручили награды работникам, достигшим высоких результатов в доменном, сталеплавильном и прокатном производствах. Как отметили в пресс-службе предприятия, профессиональные премии в этих отраслях на комбинате вручаются с 1979 года.
Восемь человек были награждены медалями в честь легендарного сталевара Петра Болотова. Пять специалистов доменного цеха получили награды имени первого директора НТМК Анатолия Захарова. Ещё 12 металлургов удостоились премии имени первого мастера бандажного стана Николая Рубцова.
«Вы первыми идёте в череде поздравлений перед нашим профессиональным праздником – Днём металлурга, - обратился к присутствующим управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв. – Вы первые потому что на вас держится комбинат, потому что вы лучшие и вы учите товарищей, коллег работе, новым методам и с самоотдачей. Я вам всем хочу пожелать здоровья и оптимизма. В понедельник я защищал перед президентом компании программу развития комбината, многое предстоит сделать и не без вашей помощи в том числе».