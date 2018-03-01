На ЕВРАЗ КГОКе внедрили систему технического зрения

В цехе окатышей ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината появилась автоматическая система технического зрения. Инвестиции в проект составили около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Новая система даёт возможность оперативно и грамотно настраивать параметры работы окомкователей и обжиговых машин, контролировать постоянный оптимальный размер окатышей. Соблюдение этих параметров позволяет снизить потребление природного газа и увеличить производительность обжиговых машин на 7 тысяч тонн в год», — пояснили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Автоматическая система предполагает бесконтактный способ измерения параметров окатышей на четырёх обжиговых машинах. Перед каждой машиной установлено по четыре специальных комплекса — гранулометра. Каждый оснащён мощной видеокамерой и устройствами, которые, считывая видеоизображение, преобразовывают его в цифровой формат и программные блоки, с помощью которых система рассчитывает размеры окатышей, проводит их статистическую обработку и выводит данные на дисплей компьютера.

Окатыши движутся по конвейеру, система производит непрерывную видеосъёмку каждого окатыша и передаёт данные машинисту окомкователя, который может внести корректировку в технологический процесс.