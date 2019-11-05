На этой неделе жителей Нижнего Тагила ждёт потепление до плюс 5 градусов и дожди со снегом

Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила на этой рабочей неделе дожди со снегом, а также потепление до плюс 5 градусов. Сегодня, 5 ноября, будет снежно, столбики термометров поднимутся днём до плюс одного градуса, в ночь на 6 ноября ожидается уже 2 градуса выше ноля. В середине недели воздух будет прогреваться днём до плюс 5 градусов, в эти дни прогнозируются дожди и юго-западный ветер. Но уже в пятницу, 8 ноября, столбики термометров опустятся днём до минус 5 градусов, ночью — до минус 12 градусов, снова пойдёт снег.

Уральский гидрометцентр предупреждает жителей Свердловской области о гололедице и налипании мокрого снега на провода. В ближайшие три дня в регионе местами будут идти дожди и мокрый снег, ожидается юго-западный ветер с порывами до 18 м/с. Дневная температура воздуха поднимется на юге области до плюс 8 градусов, ночная опустится на севере максимум до минус 9 градусов.