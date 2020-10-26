На этой неделе жителей Нижнего Тагила ждут колебания температуры от минус 6 до плюс 4 градусов и мокрый снег

На этой рабочей неделе в Нижнем Тагиле прогнозируются колебания температуры воздуха от минус 3 до плюс 4 градусов в дневное время. При этом по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 6 градусов (по ощущениям минус 10 градусов). В начале недели ожидается мокрый снег и преимущественно северный ветер. В целом тагильчан ждёт облачная погода с прояснениями.

На крайнем севере Свердловской области в ближайшие три дня будет холодать по ночам до минус 13 градусов. В дневное время воздух прогреется от минус 3 до плюс 3 градусов в зависимости от конкретной территории региона. В горах — до минус 6 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей области о северном и северо-восточном ветре 26 и 27 октября с порывами до 20 м/с, мокром снеге с дождём и гололёде.