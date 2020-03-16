На этой неделе в Нижний Тагил придут снегопады

Снегопады и колебания температур с плюсовых на минусовые ожидают жителей Нижнего Тагила на этой рабочей неделе. По данным синоптиков, дневная температура воздуха будет держаться с 16 по 20 марта на уровне плюс 1–2 градусов, ночная — опускаться до минус 4 градусов. В течение всей недели ожидаются снежные осадки и преимущественно западный и юго-западный ветер.

На юге Свердловской области воздух будет прогреваться с 16 по 18 марта до плюс 5 градусов, но ночью также прогнозируются минусовые температуры. На севере региона, по данным Уральского гидрометцентра, столбики термометров будут опускаться максимум до минус 11 градусов ночью и минус одного градуса днём. Жителей области ждёт облачная с прояснениями погода, мокрый снег, временами с дождём, гололедица на дорогах и тротуарах, а также западный ветер с порывами до 17 м/с.

Напомним, ранее ГИБДД по Свердловской области обратилась к водителям с рекомендацией не выезжать без особой надобности на региональные дороги и трассы из-за гололёда.