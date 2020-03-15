ГИБДД попросила водителей Нижнего Тагила воздержаться от дальних поездок из-за гололёда

ГИБДД по Свердловской области 15 марта обратилась к водителям с рекомендацией не выезжать без особой надобности на областные дороги и трассы. К вечеру в регионе ожидается гололёд из-за понижения температуры воздуха.

«Рекомендуем водителям, особенно не имеющим достаточного опыта, поездки в другие города и регионы по возможности перенести на более благоприятное время. При невозможности отменить поездку необходимо соблюдать дистанцию, ехать с пониженной скоростью, быть предельно внимательными за рулём, чтобы суметь вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию», — предупредили в ведомстве.