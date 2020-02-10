На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до минус трёх градусов

Синоптики обещают тагильчанам на этой рабочей неделе минус 3–9 градусов. Сегодня, 10 февраля, столбики термометров опустятся до минус 9 градусов, но уже завтра, во вторник, потеплеет до минус 6 градусов, к середине недели — до минус 3 градусов. Ожидаются небольшие снежные осадки и преимущественно юго-западный ветер.

На севере Свердловской области сегодня днём будет минус 11–14 градусов, на юге — минус 6 градусов. В ночное время на севере региона столбики термометров опустятся в ближайшие три дня до минус 15 градусов. К среде, 12 февраля, на юге области потеплеет до минус одного градуса. Уральский гидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснениями, метели, изморозь и юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.