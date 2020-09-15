На этой неделе в Нижнем Тагиле похолодает до 10 градусов

По прогнозам синоптиков, на этой рабочей неделе в Нижнем Тагиле похолодает до плюс 10 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться максимум до 6 градусов. Самым тёплым днём недели станет четверг, 17 сентября, когда воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. Правда, по ощущениям на улице будет плюс 7 градусов. На неделе прогнозируются также небольшие дожди и преимущественно северо-западный ветер.

В других городах Свердловской области столбики термометров будут держаться в ближайшие три дня на уровне 9–17 градусов выше нуля. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей региона о сильных дождях, а также северном, северо-западном ветре с порывами до 15–18 м/с.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Нижнем Тагиле и других муниципалитетах области начали давать отопление в школы, детские сады, больницы и жилые дома.