На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление, снегопадов и шквалистых ветров не будет, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 16 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, днём температура воздуха будет –10°C, ночью — до –13°C. Во вторник и среду, 17 и 18 января, столбики термометров покажут –8°C, ночью похолодает до –12°C. В четверг, 19 января, днём потеплеет до –6°C, ночью ожидается –11°C. В пятницу, 20 января, днём будет –4°C, а ночью — до –7°C.

В субботу, 21 января, в городе прогнозируют пасмурную погоду, днём температура воздуха составит –4°C, ночью — до –5°C. В воскресенье, 22 января, будет самый тёплый день на этой неделе, столбики термометров покажут днём –3°C, ночью –5°C.