На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается похолодание и снег

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается похолодание, слабый ветер и небольшие осадки в виде снега, ночами будет умеренно морозно, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 6 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, днём температура воздуха будет –10°C, ночью — до –16°C. Во вторник, 7 февраля, столбики термометров покажут также –10°C днём, ночью похолодает до –16°C. В среду, 8 февраля, в дневное время суток температура опустится до –12°C, ночью ожидается –18°C. В четверг, 9 февраля, ожидается снег, днём потеплеет до –5°C, ночью похолодает до –12°C. В пятницу, 10 февраля, будет пасмурно, днём –5°C, ночью до –8°C.

В субботу,11 февраля, в городе прогнозируют солнечную погоду, днём температура воздуха –7°C, ночью –12°C. В воскресенье,12 февраля, будет пасмурный день, столбики термометров покажут от –10°C до –16°C.