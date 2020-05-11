На этой неделе в Нижнем Тагиле будет прохладно и дождливо

На этой неделе в Нижний Тагил придут дожди и похолодание, предупреждают синоптики. Сегодня, 11 мая, в городе ожидается плюс 21 градус и пасмурная погода. До пятницы столбики термометров будут держаться на уровне 18–20 градусов выше нуля в дневное время и плюс 11–15 градусов в вечернее. Пройдут дожди. В пятницу, 15 мая, ещё немного похолодает. Ветер прогнозируется преимущественно западный и юго-западный.

Дожди и грозы пройдут в ближайшее время во многих городах Свердловской области. На юге региона, по данным Уральского гидрометцентра, воздух будет прогреваться 11 и 12 мая максимум до 27 градусов выше нуля, на крайнем востоке — до плюс 30 градусов, в горах — до 17 градусов. Ночью в горах ожидается похолодание до плюс 5 градусов. Ветер будет дуть переменных направлений с порывами до 15 м/с.